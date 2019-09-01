Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Без інфоцентрів діла не буде. Чому туристи оминають Карпати та обирають Грузію

Українські гори манять автентикою, традиціями, краєвидами та пропонують відповідний сервіс. В цьому році кількість туристів у Карпатах зросла на 15%. До того ж на відпочинок приїжджають не тільки українці, а й іноземці.

Утім інфоцентри, які б мали розповідати про місцеві принади, досі не працюють. Промоція усієї туристичної галузі в Україні стоїть. Інша справа – Грузія, маленька країна за кілька років збільшила туристичний потік майже вдвічі.

Читайте: У Туреччині на відпочинку отруїлися 80 туристів

У 2019 році туристів на заході України побільшало: українців на 10%, а іноземців – на 15%. Показати є що, та де про все дізнатися – невідомо. Візит-центр на Верховинщині будують 5 років. На це отримали €250 тис. грантових коштів, відкритись мали ще два роки тому.

Верховина – це унікальний район з гуцульським колоритом, звичаями, обрядами та давніми промислами. Тут немає жодного виробництва, тож туризм єдиний варіант для розвитку, а ось державної підтримки, окрім заяв – немає.

А от Грузію в 2018 році відвідали майже 9 млн людей, прибуток – понад $3 млрд. Грузія навчилася приваблювати туриста, а Україна, з не менш яскравим колоритом та повною відсутністю державної програми, поки пасе задніх.

Нагадаємо, в Одесі туристу з Бразилії зламали ребра та відібрали майже $40 тис.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гра у довгу або чому РФ вимагатиме ще більше, якщо піти на поступки – Дмитро Кулеба
Україна вийшла на друге місце по авіаперевезенням у Східній Європі
Легальна робота в Ізраїлі: де складати іспит та які документи потрібні
Злакові місця та більшість у парламентському комітеті. Як поділять владу в новій Раді
В Одесі відкрили новий офіс п’ятого апеляційного адмінсуду південного округу
Чернетка Акту про проголошення незалежності України
Росіяни скинули на Сумщину 10 комплектів рятувальних парашутів
У Львові розпочали модернізацію радянського танку Т-64

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка