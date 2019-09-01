Без інфоцентрів діла не буде. Чому туристи оминають Карпати та обирають Грузію

Українські гори манять автентикою, традиціями, краєвидами та пропонують відповідний сервіс. В цьому році кількість туристів у Карпатах зросла на 15%. До того ж на відпочинок приїжджають не тільки українці, а й іноземці.

Утім інфоцентри, які б мали розповідати про місцеві принади, досі не працюють. Промоція усієї туристичної галузі в Україні стоїть. Інша справа – Грузія, маленька країна за кілька років збільшила туристичний потік майже вдвічі.

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У 2019 році туристів на заході України побільшало: українців на 10%, а іноземців – на 15%. Показати є що, та де про все дізнатися – невідомо. Візит-центр на Верховинщині будують 5 років. На це отримали €250 тис. грантових коштів, відкритись мали ще два роки тому.

Верховина – це унікальний район з гуцульським колоритом, звичаями, обрядами та давніми промислами. Тут немає жодного виробництва, тож туризм єдиний варіант для розвитку, а ось державної підтримки, окрім заяв – немає.

А от Грузію в 2018 році відвідали майже 9 млн людей, прибуток – понад $3 млрд. Грузія навчилася приваблювати туриста, а Україна, з не менш яскравим колоритом та повною відсутністю державної програми, поки пасе задніх.

Нагадаємо, в Одесі туристу з Бразилії зламали ребра та відібрали майже $40 тис.

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