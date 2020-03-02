Без інфраструктури та інтернету. Як живе прикордонна з Росією Сумщина

Один з найдепресивніших регіонів України – прикордонна з Росією Сумщина. У рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів займає 17 місце. Гірші за неї лише Чернігівщина, Хесонщина, Чернівеччина, Донеччина та Луганищина.

Щоб відчути цю депресію, не треба навіть кудись заїжджати. Дорогою мало інфраструктури, навіть автозапракви зрідка побачиш. Власники автозаправних мереж шукають більш цікавих ділянок. Бо на тутешніх автошляхах дуже не заробиш. Регіон дійсно один з найскладніших. Місцеві чиновники переконують, що всі проблеми через недофінансування. Деталі у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як живе село Рижівка на кордоні з Росією.

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