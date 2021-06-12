Без кобзи, оселедця і пафосу: найуспішніший україномовний серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія

Найкращий український фільм оголосять кіноакадеміки вже сьогодні ввечері на п’ятій ювілейній кінопремії Золота дзиґа. Журі також обере своїх фаворитів серед виконавців чоловічих та жіночих ролей. І цьогоріч вперше визначатимуть найкращий ігровий серіал.

У новій номінації змагаються чотири стрічки від компанії StarLightMedia. Серед них – комедійний екшн Козаки. Абсолютно брехлива історія, знятий на замовлення ICTV.

Творці серіалу намагалися відійти від звичного образу і показати нам дещо інших господарів Запорізької Січі – без кобзи, оселедця і пафосу.

Козаки – перший український серіал, який після телепрем’єри показали ще й у кінотеатрах.

Номінанти та тріумф серіалів StarLightMedia

У пресслужбі Української Кіноакадемії заявили, що цього року на участь у п’ятій кінопремії подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок.

Цього року вперше вручатимуть статуетку у новій номінації – Найкращий ігровий серіал. У категорії на перемогу претендують чотири серіали: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Цікаво, що всі номіновані серіали у цій категорії виробництва компанії StarLightMedia.

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