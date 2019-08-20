Без кофеїну й ортофосфорної кислоти – нова Smart Cola в Україні

Газовані напої, що з’явилися вже у 18 сторіччі, нині стали частиною повсякденного раціону багатьох українців. Одні з найпопулярніших – це колові напої, тож українські виробники не відстають у часі, дивуючи власними розробками. Приміром, нещодавно з’явився новий коловий напій – Smart Cola.

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Українським фахівцям вдалося обійтися без кофеїну й ортофосфорної кислоти, які, зазвичай, присутні у інших колових напоях.

Враховуючи, що колові напої подобаються українцям, було прийняте рішення випустити марку Smart Cola.

Удосконалення рецептури колових напоїв – крок до інноваційності. Смарт, бо смарт-технологія – запевняють на заводі.

До слова, пляшки Coca-Cola записують 30-секундні голосові повідомлення.

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