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Без масових вуличних гулянь та пригощань: як у Львові святкують Різдво

25 грудня Різдво Христове за Григоріанським календарем. Для вірян це найбільше свято року і найочікуваніше.

Цього року віряни святкують не так, як колись – без масових вуличних гулянь та пригощань, з дотриманням карантинних заходів, але суті свята це не змінює. Люди прославляють Христа в молитвах, піснях, які лунають у кожному храмі, в кожній оселі.

Цього дня  Різдво відзначають католицька та протестантські церкви, а також більшість помісних православних церков. Україна, яка нині належить до Константинопольського патріархату, теж мала б святкувати 25-го грудня. Але поки церковники обережні з таким різким переходом. Кажуть, людям потрібен час на переосмислення.

Найбільш святково цього дня у Львові. Там католицька громада налічує майже 10 тисяч вірян. Святкові меси сьогодні служать у восьми храмах  міста.

Найкращі колядки на Різдво

Весь світ із завмиранням серця і трепетом у душі чекає радісне зимове свято — Різдва Христового. Факти ICTV підібрали найкращі колядки на Різдво.

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