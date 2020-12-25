Без масових вуличних гулянь та пригощань: як у Львові святкують Різдво
25 грудня Різдво Христове за Григоріанським календарем. Для вірян це найбільше свято року і найочікуваніше.
Цього року віряни святкують не так, як колись – без масових вуличних гулянь та пригощань, з дотриманням карантинних заходів, але суті свята це не змінює. Люди прославляють Христа в молитвах, піснях, які лунають у кожному храмі, в кожній оселі.
Цього дня Різдво відзначають католицька та протестантські церкви, а також більшість помісних православних церков. Україна, яка нині належить до Константинопольського патріархату, теж мала б святкувати 25-го грудня. Але поки церковники обережні з таким різким переходом. Кажуть, людям потрібен час на переосмислення.
Найбільш святково цього дня у Львові. Там католицька громада налічує майже 10 тисяч вірян. Святкові меси сьогодні служать у восьми храмах міста.
Найкращі колядки на Різдво
Весь світ із завмиранням серця і трепетом у душі чекає радісне зимове свято — Різдва Христового. Факти ICTV підібрали найкращі колядки на Різдво.