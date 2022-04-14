Без мита, акцизу та ПДВ: українці приганяють перші авто з Європи за новим законом

Розмитнення авто в Україні офіційно стало безкоштовним на час дії воєнного стану. Тепер привезений із-за кордону транспорт звільнений від мита, акцизу та ПДВ – це майже 30% економії.

Купувати у Європі можна легковики, вантажівки, причепи, мотоцикли, мікроавтобуси та автобуси для перевезення пасажирів. Пільги стосуються і фізичних осіб – підприємців, їм доведеться сплатити лише акциз.

Першим авто, яке отримало українську прописку за новим законом, став Mercedes Benz C180. Жінка купила його в Польщі, і поки сама перебуває за кордоном, розмитнила машину за допомогою фірми-посередниці.

– Якщо ринкова вартість такого автомобіля €6-7 тис., то до цієї суми ще орієнтовно 30% платежів додавалося. Зараз їх немає, тому можна вважати це сумою економії.

Безкоштовно розмитнити можна легкові й вантажні автомобілі, причепи, мікроавтобуси та автобуси на 10 і більше пасажирів. Найбільше пільгу оцінять ті, хто втратив свій транспорт на війні.

– Багато транспортних засобів знищено як у державних установах, так і в громадян. І громадський транспорт зараз працює не так, як раніше. Тому це певна компенсація і можливість ввезти не нижчого екологічного стандарту Євро-2, які не дуже дорогі, – каже в.о. керівника Волинської митниці Микола Татарчук.

Жодних обмежень щодо кількості ввезених авто та їхньої вартості немає. Однак за кордон можуть виїхати не всі – для чоловіків діє обмеження за віком. Скористатися можна й послугами фірм-посередниць.

Попри безкоштовне розмитнення – процедура оформлення транспорту залишається така сама. Митниця обіцяє все оформити за годину. Для української реєстрації потрібна сертифікація автомобіля.

Поставити машину на облік можна, сплативши від 3 до 5% вартості до Пенсійного фонду.

З 9 квітня за новими правилами на Волині розмитнили вже понад двісті машин. Це переважно недорогі авто середнього класу. Митники наголошують: пільга діє лише в умовах воєнного стану, після його закінчення доплачувати нічого не доведеться.

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