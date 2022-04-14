Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 50 день війни
Вбили Вбили
197 дітей
Поранили Поранили
>351 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Відео / Lifestyle / Авто

Без мита, акцизу та ПДВ: українці приганяють перші авто з Європи за новим законом

Катерина Курбанова

Розмитнення авто в Україні офіційно стало безкоштовним на час дії воєнного стану. Тепер привезений із-за кордону транспорт звільнений від мита, акцизу та ПДВ – це майже 30% економії.

Купувати у Європі можна легковики, вантажівки, причепи, мотоцикли, мікроавтобуси та автобуси для перевезення пасажирів. Пільги стосуються і фізичних осіб – підприємців, їм доведеться сплатити лише акциз.

Першим авто, яке отримало українську прописку за новим законом, став Mercedes Benz C180. Жінка купила його в Польщі, і поки сама перебуває за кордоном, розмитнила машину за допомогою фірми-посередниці.

– Якщо ринкова вартість такого автомобіля €6-7 тис., то до цієї суми ще орієнтовно 30% платежів додавалося. Зараз їх немає, тому можна вважати це сумою економії.

Безкоштовно розмитнити можна легкові й вантажні автомобілі, причепи, мікроавтобуси та автобуси на 10 і більше пасажирів. Найбільше пільгу оцінять ті, хто втратив свій транспорт на війні.

– Багато транспортних засобів знищено як у державних установах, так і в громадян. І громадський транспорт зараз працює не так, як раніше. Тому це певна компенсація і можливість ввезти не нижчого екологічного стандарту Євро-2, які не дуже дорогі, – каже в.о. керівника Волинської митниці Микола Татарчук.

Жодних обмежень щодо кількості ввезених авто та їхньої вартості немає. Однак за кордон можуть виїхати не всі – для чоловіків діє обмеження за віком. Скористатися можна й послугами фірм-посередниць.

Попри безкоштовне розмитнення – процедура оформлення транспорту залишається така сама. Митниця обіцяє все оформити за годину. Для української реєстрації потрібна сертифікація автомобіля.

Поставити машину на облік можна, сплативши від 3 до 5% вартості до Пенсійного фонду.

З 9 квітня за новими правилами на Волині розмитнили вже понад двісті машин. Це переважно недорогі авто середнього класу. Митники  наголошують: пільга діє лише в умовах воєнного стану, після його закінчення доплачувати нічого не доведеться.

Читайте
Безкоштовне розмитнення для українців: як завезти авто під час воєнного стану

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

По темі

РФ займається організованим викраденням дітей: МЗС про примусове вивезення українців
РФ займається організованим викраденням дітей: МЗС про примусове вивезення українців
Чоловіків призовного віку планують залучати для відбудови країни – Кубраков
Чоловіків призовного віку планують залучати для відбудови країни – Кубраков
У Молдові парламент заборонив георгіївську стрічку та рашистські знаки Z та V
У Молдові парламент заборонив георгіївську стрічку та рашистські знаки Z та V
У Німеччині арештували супер’яхту російського олігарха Усманова вартістю мінімум $600 млн
У Німеччині арештували супер’яхту російського олігарха Усманова вартістю мінімум $600 млн
Чеська реактивна система залпового вогню RM-70: вогневі переваги і відмінність від Граду
Чеська реактивна система залпового вогню RM-70: вогневі переваги і відмінність від Граду
Окупанти позбавляють українських громадян коштів для існування – омбудсмен
Окупанти позбавляють українських громадян коштів для існування – омбудсмен
Путін деградував зі злодія в кровопивцю заради “великої мети” – Ходорковський
Путін деградував зі злодія в кровопивцю заради “великої мети” – Ходорковський
До РФ примусово депортували понад 790 тис. українців – Денісова
До РФ примусово депортували понад 790 тис. українців – Денісова
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка