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Без надлишку їжі та уваги. Як проводити карантин з домашніми тваринами

Нині від пандемії страждають і тварини – у притулках розповідають що збільшилась кількість тих, хто підкидають звірів. Водночас фінансування у таких закладів навпаки зменшилось – раніше багато допомоги надходило з-за кордону і від благодійників, а нині все заморозилось.

Натомість домашні улюбленці нині мають надмірну увагу своїх господарів на карантині – комусь це подобається, а комусь і не дуже.

На карантині важливо  не порушувати звичного режиму свого улюбленця. Надлишок чи то їжі, чи то уваги на користь йому точно не піде.

Американці та європейці під час карантину активно розбирають безпритульних тварин.

Нині притулку доводиться скрутно. До пандемії щедріше допомагали то друзі, то незнайомі благодійники, то міжнародні організації. Бюджетної підтримки не мали ніколи.

Факти ICTV раніше писали про те, що ветклініки та зооаптеки працюватимуть під час карантину – Кабмін.

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