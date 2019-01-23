Без опалення у морози: чому у Миколаєві почастішали аварії на тепломагістралях

Жодного дня без прориву: з початку опалювального сезону на магістралях Миколаївської ТЕЦ сталося вже 8 аварій. Ремонтники постійно риють котловани посеред доріг, заважаючи автомобілістам і пішоходам.

Без тепла залишаються школи, лікарні, дитсадки, десятки житлових будинків. Нині, у місті заміни потребують майже 90% труб. Але державне підприємство не може все залатати – грошей немає.

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Миколаївська ТЕЦ опалює майже половину міста. Це найстаріше теплогенеруюче підприємство країни. Півсотні кілометрів труб мережі не ремонтувались 25 років.

Місто готове узяти ТЕЦ до комунальної власності і реконструювати мережу, але питання тепла в оселях містян застрягло у Кабінеті міністрів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві зросте тариф на тепло.

Опубліковано Cічень, 23 в 12:05



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