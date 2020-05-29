Без освіти та нагляду можуть залишитися понад 100 дітей на Прикарпатті

З вересня 130 дітей на Косівщині, що на Івано-Франківщині можуть залишитися без школи-інтернату санаторного типу.

Заклад, де вони живуть і навчаються, збираються закрити, бо в рамках шкільної реформи такі установи в Україні не передбачені. Це при тому, що майже кожен вихованець Смоднянської школи мешкає на високогір’ї, а до сільської звичайної школи пішки з десяток кілометрів.

Тому батьки, діти та працівники просять зберегти цей заклад, адже такі школи-інтернати у гірських районах, де діти можуть одночасно жити та навчатися, вкрай потрібні. Докладніше – у сюжеті Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що під час карантину до батьків без попереджень повернули 42 тис. дітей з інтернатів.

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