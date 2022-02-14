Без паніки та в бойовій готовності: що відбувається на кордоні з Росією

Прикордонники на Харківщині наразі не бачать російських військ поблизу кордону, проте перебувають у стані повної бойової готовності.

Водночас місцеві мешканці не збираються тікати, не панікують, а в разі потреби готові захищати свою країну.

Журналісти Фактів ICTV побували в населеному пункті Козача Лопань (Харківська область). Всього за п’ять кілометрів звідти знаходиться Бєлгородська область Росії. Іноземні видання повідомляють про розгортання в бойовому порядку військ поблизу кордону. Водночас українське селище живе звичним життям: робота, дім, навчання, наче й немає ніякої загрози.

Як розповіла місцева мешканка Оксана Борщ, страх є, але нікуди бігти в разі масштабного вторгнення російських військ жінка не збирається, як і більшість жителів селища. Адже саме тут її дім і тут народилися її діти.

– Ми спокійно живемо. Може, хтось і збирає ці “тривожні валізки”, але ніхто не залишає територію Козачої Лопані, – зазначила жінка.

У місцевих магазинах є всі харчі – цукор, борошно, крупи. Однак, як стверджують продавчині, немає ажіотажу та жодної паніки.

Мешканці селища розповідають, що тривога присутня, але стараються думати про роботу та сім’ю. А в разі загрози для України готові захищатися.

Тим часом на міжнародному пункті пропуску Гоптівка прикордонники пильнують кордон 24 години на добу сім днів на тиждень. І поки що ворожої техніки не бачать.

– Наразі прикордонники не спостерігали будь-яких переміщень техніки чи військовослужбовців суміжної держави безпосередньо поблизу кордону. У нас є обладнання та інженерна інфраструктура, яка дозволяє виявляти цілі на відстані до 10 км, – розповів помічник начальника Харківського прикордонного загону Максим Бояр.

Прикордонники спростували інформацію, яка з’явилася на російських пропагандистських каналах про начебто заборону в’їзду всіх росіян на територію України. За добу тут, на міжнародному пункті пропуску, та в аеропорту справді не пропустили 45 іноземців. Вони не змогли підтвердити мету поїздки, не мали при собі належної суми грошей або мали заборону на в’їзд.

Росія ж продовжує нагнітати ситуацію: пропускає до України лише сто вантажівок, хоча митники спроможні оформити вчетверо більше фур. Через це на українському кордоні утворився затор на декілька кілометрів. Водії по кілька днів ночують у машинах.

Прикордонники зауважують, що кордон України на території Харківщини захищений надійно: тут на 90% облаштована так звана Стіна. Це й протитанкові рови, і паркан, і відеокамери з тепловізорами. Є й зброя. Тож ворогу, якщо сунеться, буде непереливки.

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