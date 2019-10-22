Без переплати за бренд. Чому вигідно купувати українську побутову техніку

Раніше більшість українців купуючи техніку для дому віддавали перевагу закордонним брендам. Та останні кілька років ситуація кардинально змінилася, в країні з’явилося чимало саме українських брендів побутової техніки. Вони активно завойовують не лише вітчизняного споживача, але й закордонні ринки.

На одному з український підприємств роблять електропечі, холодильники та безліч дрібної побутової техніки для кухні. Лише за один місяць можуть з нуля зібрати понад 20 тис. конвекторів і 20 тис. електропічок. Всі ці потужності не в Китаї, а в Черкасах.

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На українському ринку цей виробник побутової техніки вже 20 років. Якщо на початку своєї діяльності більшість комплектуючих були закордонні, то нині – майже все вітчизняне.

За останні роки українських брендів стало більше в кілька разів. Їх підтримали своїм гаманцем наші споживачі, бо чайник з української марки дешевший на 200-300 грн. Та повністю завоювати наш ринок ще не вдалося, у магазинах української продукції лише 10-15%.

Натомість держава не надто поспішає підтримати свого виробника. Жодних програм, які б стимулювали будівництво заводів в Україні – немає, а бізнесмени не готові працювати собі у збиток.

Нагадаємо, на утримання заводу Мотор Січ потрібно 12 млрд грн на рік.

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