Без поліції, але в масках. Як працюють ринки перед Великоднем

Головний санітарний лікар України знову закрив продуктові ринки до кінця карантину. Втім, остаточне рішення мають ухвалювати місцеві комісії з надзвичайних ситуацій. Але в деяких регіонах все ще торгують, хоч і обіцяють, що сьогодні був останній день – адже перед святами люди хочуть скупитись.

Проте подекуди на ринках не дотримуються правил обмеження. Одним з основних порушників став Ужгород.

У Львові на базарах не так людно. Намагаються тримати дистанції, охорона пропускає обмежену кількість покупців і лише в засобах захисту. У Прикарпатті продуктові ринки під замком.

У Харкові центральний ринок працює. Продавці в масках, покупців просять дотримуватися дистанції.

Факти ICTV раніше писали про те, що ринкам заборонили працювати на період карантину в Україні.

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