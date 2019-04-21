Без порушень, але з низькою явкою: як голосують на Закарпатті
Зранку люди йдуть на дільниці, проте не можна сказати, що дуже активно. Ті ж, хто прийшов, налаштовані позитивно і очікують на покращення.
Станом на 12 годину явка низька. У ЦВК прогнозують, що активніше закарпатці голосуватимуть у другій половині дня. Коли у церквах закінчиться служби. Адже на Закарпатті багато римо-католиків, котрі сьогодні святкують Великдень. А православні – Вербну неділю.
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Цього разу за процесом стежать дещо менше спостерігачів, ніж у першому турі. Є дільниці, де їх взагалі поки що немає. Із порушень нині фіксують лише незначні. Правоохоронців на дільницях теж не багато. Поки всюди спокійно.
Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за другим туром виборів 2019 онлайн.