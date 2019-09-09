Без представників опозиції та з мінімальною явкою. Як пройшли місцеві вибори у Росії

У Росії у 16 регіонах пройшли вибори губернаторів. У провінції Кремль зберіг свої позиції, не допустивши навіть натяку на нові обличчя. А от у Москві пропутінська партія мало не втратила більшість. Опозиція, яка протягом останнього місяця виводила десятки тисяч людей на мітинги, цей факт вважає своєю маленькою перемогою.

В 16 регіонах Росії перемогли чинні губернатори, або ж призначенці Кремля. Жоден з опозиціонерів не зміг втрутитися у боротьбу, багатьох знімали з перегонів ще до голосування.

У таких умовах люди ігнорували вибори, бо розуміли, їхню волю ніхто з влади почути не хоче. Тому явка в Санкт-Петербурзі була 30%, а в Москві ще менше – трохи більше 20%. Також вибори у російській столиці скандальні – Кремль показово не допустив до перегонів опозицію.

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Несистемна опозиція намагалася мирними акціями добитися хоча б допуску до виборів. У відповідь сотні мітингарів були жорстко побиті ОМОНом, вже кілька учасників отримали терміни ув’язнення у кілька років за те, що намагалися відвести руку правоохоронця, який бив людей.

Активний критик Кремля Олексій Навальний запропонував так зване розумне голосування – підтримувати тих кандидатів, які можуть виграти у кандидатів пропутінської Єдиної Росії.

Тактика спрацювала, до Московської думи потрапила так звана системна опозиція, яка вже давно у політиці, і не ставить за мету радикальні протести. У комуністів, партії Яблуко і Справедливої Росії є 20 із 45 місць у парламенті Росії, Кремль ледве зберіг більшість.

Тепер від системної опозиції, що отримала неочікувано високий результат, очікують принаймні допомоги у визволенні мітингарів, які досі перебувають за гратами, однак заяви поки надто дипломатичні.

Мосміськдума не ухвалює політичних рішень, однак відповідає за мільярди бюджетних рублів. Тож для опозиції важливо мати змогу стежити за вірогідним дерибаном грошей.

Нагадаємо, Євросоюз не визнає “місцеві вибори”, проведені Росією в окупованому Криму.

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