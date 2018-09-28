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Без продавця, каси і прилавку: на Львівщині садівник відкрив крамниці довіри

Магазин – без продавця, замість прилавку – сани, а замість каси – банка. На Львівщині садівник відкрив крамниці довіри. Тут овочі та фрукти, все свіже і найкращої якості. Сам купуєш, зважуєш, розраховуєшся. Все на чесність.

Кожен може вибрати собі товар до вподоби, за потреби зважити і залишити гроші в касі. За касу тут – трилітрова банка, решту можна взяти самостійно.

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Господар зізнається: це не лише добра справа, а й хороший заробіток. Вдень вдається виторгувати від 1,5 до 3 тисяч гривень. І  що найцікавіше: жодної крадіжки не було.

Простоять такі крамнички довіри лише до перших морозів. Однак наступного року садівник обіцяє і далі тішити українців смачними яблуками та виноградом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві жінка увійшла в вітрину магазину і зламала ніс

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