Без протоколу і роз’яснень: як у Києві борються із стихійною торгівлею

У Києві активно вирують стихійні ринки. Так, переходи і виходи метро завалені крамом. Люди несанкціоновано торгують шкарпетками, м’ясом, цигарками.

Київська влада начебто і веде боротьбу. Однак поки що без видимих результатів.

Зокрема, біля станції метро Харківська – постійний стихійний ринок. Бабусі з прилеглих до столиці сіл торгують тут зеленню, картоплею, полуницею.

Так, одного разу журналісти Фактів ICTV стали очевидцями того, як п’ятеро молодиків налітають із блискавичною швидкістю та відбирають у продавців продукти – помідори, абрикоси, полуниці та банани.

Водночас за усім цим спостерігала поліція, однак не втручалась. І жодних протоколів про вилучення продуктів на місці не складала.

Так, коли причеп повністю заповнений продуктами – один з молодиків дає команду поліції і рейду кінець. Поліція йде, так і не склавши протоколи.

У Дарницькій адміністрації повідомили, що ці рейди – це ініціатива між чиновниками і поліцією. Молодики на ринку це так звані громадські активісти. І вони допомагають поліції з вилученням товару.

Згідно з адміністративним кодексом України вилучення товару на стихійних ринках відбуватись може. Однак обов’язково зі складанням протоколів.

Журналісти Фактів ICTV звернулися письмово за роз’ясненням до поліції Києва. На що отримали відповідь, що їх співробітників там не було, а рейд проводила поліція області.

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Після повторного запиту до поліції Києва, повідомили, що правоохоронці все таки були київські. І що ніби-то протоколи вилучення товару були складені на місці.

А от на питання як часто і в яких об’ємах причепи продуктів потрапляють до рук поліцейських не сказали. Заспокоїли, що після рішення суду продукти можуть повернути крамарям.

Біля метро Либідська розчистили перехід від МАФів

У травні у Києві підземний перехід біля станції метро Либідська радикально розчистили від МАФів.

Так, комунальні працівники благоустрою знесли безліч кіосків у переході на Либідську.

Детальніше про демонтаж МАФів у Києві, читайте на Фактах ICTV.

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