Без роботи залишаться близько півмільйона українців – можливі наслідки кризи

Світова фінансова криза та поширення коронавірусу – Україна одночасно зіштовхнулася з двома глобальними викликами.

Наш малий та середній бізнес вже відчули це на собі. Через карантин страждають постачальники одягу та негосподарських товарів, власники закладів харчування та розважальних центрів. Заморозили свій бізнес 700 тис. підприємців та підприємств.

За підрахунками – лише ресторани протягом карантину недоотримають 80% прибутку. Скільки триватиме криза й карантин, які наслідки вони матимуть для світової і української економіки спрогнозувати важко, – кажуть експерти. Однак більшість фахівців певні: криза не завжди втрати, але й нові можливості.

Докладніше – у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про роботу ресторанів та кафе під час карантину.

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