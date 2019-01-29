Без роздумів стрибнула в ополонку: на Миколаївщині жінка врятувала двох дітей

На Миколаївщині справжній подвиг здійснила молода жінка з села Снігурівка – вона врятувала двох дітей, які вийшли на кригу і провалилися.

Діти з останніх сил трималися за краї криги за 15 метрів від берега. Плавати вони не вміли. Крики дітей почула Таміла Чернюк, яка не думаючи стрибнула в ополонку і врятувала малечу.

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Постраждалі живі, зігріті, трохи перелякані і налаштовані більше не гратися біля замерзлих водойм.

Від рятувальників Таміла Чернюк отримала грамоту. А батько дітей – таксист – пообіцяв завжди возити жінку безкоштовно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Дністровському лимані з криги врятували чотирьох дітей.

Опубліковано Cічень, 29 в 17:36



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