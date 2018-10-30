Без втрат, але з пораненим бійцем: як минула доба в зоні ООС

За минулу добу маємо одного пораненого бійця і до двох десятків ворожих обстрілів.

Водночас українські армійці ліквідували одного терориста і ще двох відправили до лікарні.

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Наші армійці вже досконало вивчили повадки ворога – якщо дощ чи туман – готуйся до обстрілу, вночі – чекай снарядів по бліндажам, а якщо ворог затих – десь поблизу диверсійна група.

Українські армійці поясняють, як тільки бойовики помічають рух автомобіля поруч, позиція під обстрілом, особливо у час. коли найбільше скупчення людей.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що бойовики б’ють із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Опубліковано Жовтень, 30 в 19:47



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