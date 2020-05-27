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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Без втрат та з бажанням побачити рідних: бійці 59 мотопіхотної бригади повернулись з ротації

Без бойових втрат сотні бійців 59-ї мотопіхотної бригади повернулись із четвертої ротації. Це досить потужне військове з’єднання, яке завжди працює на першій та нульовій лінії в Донецькій та Луганській областях.

Це мужні чоловіки та не менш відважні жінки, які для себе обрали захист Батьківщини. Вперше під час повернення із зони бойових дій через карантин їх не зустрічали рідні та близькі. Але, відбувши самоізоляцію, солдати, сержанти, медсестри та полковники побачаться з родинами. А потім знову – вишкіл, і захист країни.

Докладніше про повернення бійців з передової дивіться у сюжеті Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як 30 бригада Острозького повернулася з передової.

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