Без заторів та вихлопів: в Амстердамі розробили електричний човен-безпілотник

В Амстердамі розробили новий вид громадського транспорту для боротьби із заторами – човен-безпілотник. Він екологічно чистий та швидкий — чудовий спосіб знизити навантаження на дороги міста. Після тестувань протягом літа він готовий до роботи. Факти ICTV дізнавалися, як працює транспорт майбутнього.

Майбутній громадський транспорт. Називається Roboat – така собі гра двох англійських слів робот і човен. Він курсуватиме каналами Амстердама в режимі шатла або таксі за викликом через мобільний додаток. Пілот не потрібен.

– Човен керує собою сам – на основі даних, які отримує завдяки сенсорам і камерам. Інформацію обробляє встановлений на судні комп’ютер. Він наче мозок, який створює карту навколишнього середовища, а потім визначає курс, – розповідає інженер Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions Ренс Доорнбух.

Roboat обладнаний чотирма автономними двигунами. Швидкість – 12 км/год, за раз може подолати до 75 км. Загальна протяжність водних шляхів через канали міста – понад 100 км. І рух на водній артерії буває доволі жвавим. Плавний дрон аналізує все довкола. Якщо поруч інше судно, він його виявляє та оминає. Якщо інший човен маневрує, безпілотник також коригує свою траєкторію — розробники подбали про логістику.

– Човни обладнані системою комунікації. Тож загальний центр керування може “спілкуватися” з ними та спрямовувати кожен у потрібну точку міста. Крім того, човни можуть передавати інформацію один одному – де забрати людей чи вантаж та куди доставити, – додає Ренс Доорнбух.

Серед інших переваг, які передбачає впровадження безпілотних човнів до міської траспортної мережі – це чисте повітря. Судно електричне, тож шкідливих викидів у повітря від нього не буде. Roboat можна використовувати навіть для вивезення з міста сміття.

Крім того, кілька таких човнів можна об’єднувати у своєрідні “потяги” і це розширює сферу їхнього використання. Це може бути концертна сцена на воді, тимчасовий міст або баржа для габаритних вантажів.

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