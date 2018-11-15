Безгрошів’я: на Верховинщині масово закривають садочки, музичні та спортшколи

На Верховинщині закриваються дитячі садочки, спортивні та музичні школи. Влада економить, бо нічим навіть зарплату платити – до кінця року жодної гривні в скарбниці району немає.

Цей карпатський регіон, за вдалого керування, міг би на золотій туристичній жилі сидіти, а так сидять на дотаціях. Наразі щоб вижити треба 18 мільйонів гривень.

Дивіться: Їдальня через двір, туалет на вулиці: як навчаються школярі на Миколаївщині

Зарплати не вистачає на листопад та грудень. Людей відправили у неоплачувані відпустки. Викладачі уроки проводять безкоштовно.

Батьків вже готують – садочок тимчасово закриють.

Нагадаємо, на Волині батьки не пускають дітей у аварійну школу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Їдальня через двір, туалет на вулиці: як навчаються школярі на Миколаївщині
У школі під Києвом учень розпилив газ
У школі під Києвом учень розпилив газ: дев’ятеро дітей у лікарні
Дома вчаться другий місяць: на Волині батьки не пускають дітей у аварійну школу
Затоплені кабінети та грибок на стінах: на Волині затопило школу
36 см і легше за буханку хліба: як в Україні рятують недоношених немовлят
Під загрозою 600 дітей. Немішаївська школа потребує термінового ремонту
У США авто в’їхало в зупинку – загинули школярі
За дітьми в Америку! Українські зірки, що народжували в США

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка