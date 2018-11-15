Безгрошів’я: на Верховинщині масово закривають садочки, музичні та спортшколи

На Верховинщині закриваються дитячі садочки, спортивні та музичні школи. Влада економить, бо нічим навіть зарплату платити – до кінця року жодної гривні в скарбниці району немає.

Цей карпатський регіон, за вдалого керування, міг би на золотій туристичній жилі сидіти, а так сидять на дотаціях. Наразі щоб вижити треба 18 мільйонів гривень.

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Зарплати не вистачає на листопад та грудень. Людей відправили у неоплачувані відпустки. Викладачі уроки проводять безкоштовно.

Батьків вже готують – садочок тимчасово закриють.

Нагадаємо, на Волині батьки не пускають дітей у аварійну школу.

Опубліковано Листопад, 15 в 10:35



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