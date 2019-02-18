Безкоштовна програма діагностики раку: українці створили унікальний додаток
Українські медики та IT-шники зробили ще один крок у боротьбі з онкологією – розробили програму, яка за допомогою міжнародних протоколів рекомендує, які обстеження та аналізи треба пройти при підозрі, і за кілька кроків може з певною вірогідністю повідомити ризики онкозахворювання. Скористатися цією програмою можуть усі охочі безкоштовно.
Перша і друга стадії онкології виліковні. Чим раніше діагностовано проблема, тим краще. Інститут раку розробив інтернет-анкету, заповнивши яку кожний охочий може з’ясувати свої ризики.
Також на допомогу оперативній діагностиці українські медики і програмісти створили програму Doctoright, що покроково допомагає виявити проблему.
У програму треба ввести дані обстежень. Та їх перевірить на відповідність кільком міжнародним протоколам з діагностики і лікування онкології, далі пацієнт побачить наступний крок.
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Також хворий може відправити дані обстеження обраному лікареві з іншого міста України.
Розробники планують доповнювати діагностування інших видів онкозахворювань і очікують зворотної реакції користувачів.
До речі, раніше були названі 7 продуктів, які здатні запобігти раку.