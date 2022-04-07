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Факти / Відео / Україна

Безкоштовне розмитнення для українців: як завезти авто під час воєнного стану

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV

Українці зможуть безкоштовно розмитнювати авто, привезені з-за кордону. На період воєнного стану всі митні платежі на ввезення транспортних засобів скасували не лише для гуманітарних проблем і для Збройних сил, але й для всіх українців.

Якщо раніше за розмитнення наприклад 5-річної автівки треба було заплатити €2-3 тис., нині для фізосіб – нуль.

– Немає ані слова про розтермінування, чи розстрочки платежу. Це повне скасування на час дії воєнного стану, тобто люди, які будуть привозити машину у воєнний час, не будуть платити акциз мито і ПДВ, і ніхто не змусить їх потім нічого доплачувати, – каже голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Без сплати мита можна ввозити легкові автомобілі, причепи, мотоцикли, вантажні та пасажирські транспортні засоби.

Як і раніше, залишаються екологічні вимоги не нижче Євро-2 на легковики та Євро-5 для вантажівок і автобусів.

Не скасували збір до пенсійного фонду – від 3% до 5% від ринкової вартості авто треба буде заплатити за свідоцтво та номерні знаки при реєстрації автівки в сервісному центрі МВС.

Зміни мають пришвидшити митне оформлення, всі паперові формальності максимум за годину. Детальну процедуру має ще оприлюднити Кабмін.

Щоб купити приватне авто, чоловіки призовного віку не можуть перетнути кордон.

Давно заборонено завозити авто з Росії та Білорусі. Через заблоковані окупантами морські порти напряму доставити в Україну популярні авто з США, Кореї чи Грузії майже неможливо. Лише з території ЄС.

– Ввезти авто з США можна через країни ЄС із подальшим митним оформленням в Україні, авто зараз постачають через митні порти Румунії, Польщі. При транзиті до Румунії та Польщі податок там не сплачують, але є низка платежів у порті, які потребують сплати, за розвантаження наприклад, – додає керівниця практики Митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віта Мірошниченко.

Завдяки скасуванню митних стягнень вживані імпортні авто обійдуться українцям дешевше щонайменше на третину.

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