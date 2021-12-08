Безкоштовних пакетів більше не буде: для чого це зробили та які альтернативи

З 10 грудня одноразові поліетиленові пакети в Україні стануть платними. Тепер за них доведеться платити у супермаркетах, ринках, аптеках та закладах харчування.

Йдеться про пакети, у які зазвичай ми беремо безкоштовно у відділах з овочами, фруктами чи солодощами. Це перший етап дії закону Про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

Скільки коштуватимуть поліетиленові пакети та чи готові українці платити, дивіться у матеріалі.

З 10 грудня за поліетиленові тонкі пакети у відділах з фруктами та овочами покупці будуть змушені платити, бо відтепер закон забороняє підприємцям їх безкоштовно поширювати.

Це перехідний етап до скорочення обігу пластикового пакування в Україні. Екологи радіють – бо ціна спонукатиме українців або менше купувати пакетів, або замінити їх альтернативою.

Скільки коштуватиме так звана маєчка, торговельні мережі не визначилися, бо досі Кабмін не затвердив мінімальну ціну. Вона потрібна для того, щоб підприємці не обходили закон, і не продавали пакети за одну копійку.

Але є виняток, безкоштовними залишаються пакети для риби, м’яса та молочних продуктів, поки для їх пакування не вигадали вдалої альтернативи.

Дозволені також і безкоштовні біорозкладні пакети. Деякі українські мережі до змін вже підготувалися.

В одному з супермаркетів є окремі полички з екологічними торбинками для овочів та фруктів – коштують від 7 грн. Також продаються екосумки, картонні коробки для харчів та окремо для пляшок.

В овочевому відділі замість поліетиленових пакетів покупцям пропонують альтернативну “маєчку” з тканини за 3 грн. Є навіть пакети з крохмалю за 5 грн. Але кияни поки звичці не зраджують – все пакують у безкоштовні поліетиленові пакети. Хоча більшість каже, якщо доведеться за них платити, буде незручно, але звикнуть.

А ось в іншій торговельній мережі вирішили повністю відмовитися від поліетилену, навіть платного. Покупцям пропонуватимуть крохмальні пакети за 1,5 грн для овочів, фруктів, цукерок, великі крохмальні коштуватимуть від 8 грн.

До обмежень готуються і заклади харчування. В одному кафе від поліетиленових кульків почали відмовлятися ще від початку карантину. Прислухалися до побажань клієнтів і перейшли на паперове упаковування.

Усі витрати за пакування заклад бере на себе, коробки та пакети у кафе безкоштовні.

– Ми вже готові до цього переходу на паперові пакунки. У нас є великий вибір випічки, ми замовляємо такі паперові трикутнички, щоб було зручно покласти шматочок пирога, кексу. Ми готові до всіх змін, і вони мають бути, бо це захист нашого довкілля, – розповідає Алла Венгрик – адміністратор закладу.

У Мінекології наголошують – заборона поширюється на усю роздрібну торгівлю – від маленьких магазинів та МАФів до великих мереж. Якщо підприємці і далі реалізовуватимуть безкоштовні поліетиленові пакети – їх штрафуватиме Держпродспоживслужба, будуть перевірки.

Стягнення від 1,7 тис. грн до майже 9 тис. У міністерстві пояснюють, поки Кабмін не встановив мінімальну ціну на пакети – торговці можуть встановлювати їх на власний розсуд.

– Те, що вони безкоштовні – це міф, ми платимо, навіть якщо їх не використовуємо у середній вартості товару. Ми вважаємо це несправедливим і це тільки стимулює до бездумного використання цих пластикових пакетів. Досвід європейських країн показав, що встановлення ціни дало ефект скорочення використання пластикових пакетів у два рази, – пояснює Олена Колтик – директор Департаменту з поводження з відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Платні пакети у магазинах нині майже у всіх європейських країнах, завдяки цьому там набагато менший обіг пластику. А от у Туреччині, наприклад, лише за перший рік заборони пластикових пакетів, їх використання зменшилося на 75%.

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