Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання

Безкоштовний освітній проєкт CharityPro, який запустили Olena Pinchuk Foundation та Klitschko Foundation, ділитиметься 20-річним досвідом реалізації проєктів з довгостроковим впливом на українське суспільство. За допомогою проєкту майбутні чи вже діючі волонтери можуть дізнатися про основні принципи роботи благодійних організацій, про ефективність, масштабування, прозорість діяльності та репутацію.

Про це в ефірі Єдиних новин розповіла директорка фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк, відповідаючи на питання ведучої Вікна-новин Яни Брензей.

– Ми разом з партнерами, великими фондами, бізнесами, які мали досвід волонтерських вдалих проєктів того та цього року, будемо ділитися всім, що ми знаємо, ми будемо проводити менторські зустрічі. Це дуже важливо, тому що онлайн-навчання це класно та ефективно, але коли є можливість поспілкуватися з живою людиною, яка відповість саме на твої запитання, то це, як на мене, великий бонус, – повідомляє вона.

Щоб долучитися до навчання, потрібно зареєструватися онлайн на сторінках Фонду у соцмережах. Крім того, на сайті Фонду Олени Пінчук є посилання, де потрібно заповнити невеличку заявку.

Сердюк зазначає, що вже наприкінці травня розпочнеться навчання та менторські зустрічі.

Вона розповіла, що головні проблеми, з якими стикають волонтери – це комунікація з майбутніми донорами, звітність, прозорість та будування партнерств як в Україні, так і за кордоном.

Зазначимо, що Фонд окрім організації менторських зустрічей та онлайн-навчання, також будуватиме ком’юніті для зміцнення волонтерського руху.

Фото: Ольга Сердюк

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