Безкоштовний ПЛР-тест та лікування: чому туристи їдуть відпочивати у Чорногорію

У Чорногорії повністю щепленні вже 25% мешканців. Нині там фіксують спад захворюваності, тому країну внесли до зеленої зони карантину.

Така ситуація приваблює туристів, що сприяє розвитку економіки країни, адже Чорногорія має основний дохід саме від туризму. Щоб охопити ще більше людей, влада країни скасувала ПЛР-тести після прибуття до країни та робить їх безкоштовно під час повернення додому.

За словами представників готелів, вони дуже чекали цьогорічний літній сезон і зробили усе можливе, аби відпочинок у країні був безпечним.

– Літо лише почалося, але цей туристичний сезон вже набагато кращий за попередній. Готель майже заповнений. Ми навіть цього не очікували, тому нині подекуди відкриті не всі ресторани й магазини. Але якщо так піде й надалі, у серпні працюватимемо на повну, – каже піар-менеджер готелю Slovenska plaza Олена Калуджеровіч.

Для того, щоб зробити безкоштовний тест на коронавірус під час повернення додому, необхідно за чотири дні до вильоту записатися до клініки, що є у кожному місті. Це можна зробити на рецепції готелю. Вас запросять на тест на конкретний час, і робитимуть його надворі або навіть у вашій машині.

– Щоправда, результат тесту доведеться чекати трохи понад добу, адже у нас багато охочих. Наприклад, минулого місяця ми протестували 6,5 тис. туристів. 45 були позитивні. Лише двоє з них мали симптоми, – зазначила головний лікар Ніна.

Згідно з правилами, якщо тест позитивний, але пацієнт безсимптомний – його залишають на ізоляцію на сім днів і потім роблять повторний тест. Втім, якщо він подорожує на власній машині, то навіть з позитивним тестом може рушити в дорогу та перебувати на ізоляції вдома.

За словами директора Інституту охорони здоров’я Чорногорії Ігора Галича, якщо ж у пацієнта є симптоми – його відвезуть у Covid-відділення найближчої лікарні. Там його лікуватимуть безкоштовно до повного одужання.

Відпочинок у 2021 році майже половина українців (48%) планує провести поза домом. Найпопулярнішим місцем для відпустки у цьому році українці назвали Карпати, на другому місці – заміські будинки, а третьому – відпустка за кордоном.

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