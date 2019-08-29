Безкоштовний проїзд та перші пасажири. У Запоріжжі курсуватиме річковий трамвай

Промчати хвилями Дніпра – замість чадіти у автозаторах. У Запоріжжі через майже паралізоване транспортне сполучення між двома берегами, тому зважилися на експеримент. Відсьогодні уперше за багато десятиріч – там курсуватиме річковий трамвай. Проїзд у ньому, запевняють місцеві урядники, буде безкоштовним. А якщо один катер не вміщуватиме усіх охочих – запустять другий.

На світанку, на Правобережному причалі, який комунальники поспіхом зводили кілька днів тому, починають гуртуватися люди.

Чималі затори у години пік почали утворюватися у Запоріжжі тиждень тому. Саме тоді ремонтники до середини жовтня перекрили одразу дві смуги руху на греблі ДніпроГЕСу.

Міська влада заборонила проїзд греблею ваговозам. Їх у пікові години вранці та ввечері, зо півтора десятки по кілька годин чатують на узбіччі на Хортиці. Бо на мостах з острова також затори. Далекобійники – роздратовані.

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Зважаючи на транспортний колапс, що насувався на місто, місцеві урядники зважилися на радикальний крок – пустити Дніпром річковий трамвай бюджетним коштом.

Старенький катер, який вміщує зо дві сотні пасажирів, робитиме два рейси на день – уранці та ввечері.

Випробувати перший кількакілометровий рейс річкового трамваю вздовж греблі – зібралося лише зо два десятки пасажирів. 10 хвилинна подорож їм сподобалась.

Міські чиновники впевнені – незабаром пасажирів значно побільшає. Тож, в мерії звітують про готовність запустити ще один безкоштовний катер, що також курсуватиме до завершення річкової навігації.

До слова, розумне освітлення та перевірка повітря. У Києві з’явилась надсучасна вулиця.

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