Безкоштовний спорт і англійська у Києві – проект Олексія Паращенка у Нових лідерах

Безкоштовний спорт для українських дітей – запорука здорового майбутнього. Свою ініціативу продовжує учасник проекту Нові лідери Олексій Паращенко.

Разом з спонсорами та партерами сьогодні у Києві відкрили вже третій спортзал, у якому діти займатимуться східними єдиноборствами, танцями, вивчатимуть англійську мову, логіку та фінансову грамотність.

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В Україні багато небайдужих людей, головне їх знайти і зацікавити.

У двох попередніх – групи переповнені, безкоштовно займаються понад сто дітей. Тренер зазначає, діти вмотивовані та старанні, адже кожен бажає досягти результату.

Нагадаємо, у Кременці на Тернопільщині занепадає одна з найбільших в області музичних шкіл. Там навчається 4 сотні дітей.

Опубліковано Жовтень, 08 в 11:15



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