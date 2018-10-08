Факти / Відео / Україна / Безкоштовний спорт і англійська у Києві - проект Олексія Паращенка у Нових лідерах/

Безкоштовний спорт і англійська у Києві – проект Олексія Паращенка у Нових лідерах

Безкоштовний спорт для українських дітей – запорука здорового майбутнього. Свою ініціативу продовжує учасник проекту Нові лідери Олексій Паращенко.

Разом з спонсорами та партерами сьогодні у Києві відкрили вже третій спортзал, у якому діти займатимуться східними єдиноборствами, танцями, вивчатимуть англійську мову, логіку та фінансову грамотність.

ДивітьсяІменні стипендії та фортепіано: найкращі студенти отримали нагороди від фонду Україна

В Україні багато небайдужих людей, головне їх знайти і зацікавити.

У двох попередніх – групи переповнені, безкоштовно займаються понад сто дітей. Тренер зазначає, діти вмотивовані та старанні, адже кожен бажає досягти результату.

Нагадаємо, у Кременці на Тернопільщині занепадає одна з найбільших в області музичних шкіл. Там навчається 4 сотні дітей.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

2 мільйони глядачів та інноваційні ідеї – підсумки 1 ефіру Нових лідерів на ICTV
Проект Нові лідери – бажання змінити Україну і світ на краще
Мільйон на трактор і новий прем’єр: проект Нові лідери стартував
Нові лідери: де дивитися проект онлайн
Прем’єра Нових лідерів: що підготували автори проекту та як обиратимуть переможця
Зробимо економіку – тоді займемось корупцією – Роман Григоришин
Притула в Раді спародіював Добкіна і пригрозив нардепам
Нові лідери зустрілися з Олександром Квасневським на YES

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка