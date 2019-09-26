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Безпечна доставка від Glovo – навчальний захід для кур’єрів

Команда однієї з найчисельніших служб доставки не втомлюється нагадувати – виходиш на маршрут – будь відповідальним. Компанія Glovo влаштувала масштабний навчальний захід для усіх свої кур’єрів.

Дивіться: Доставка Glovo: як працює та скільки заробляють кур’єри

Сервіс Glovo зацікавлений в розвитку транспортної інфраструктури. Для компанії важливо не лише намагатись забезпечувати швидку та зручну доставку, але й робити її якомога безпечнішою.

– В усьому світі, і в Україні зокрема, розвивається мобільність. Стає більше велосипедів, мотоциклів – так легше і мобільніше працювати. Звісно, це впливає на екологію міст, тому ми будемо співпрацювати з місцевими радами, з муніципалітетами заради покращення транспортної інфраструктури. Це взаємовигідний процес, – говорить Саша Мішо, співвласник компанії Glovo.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що McDonalds запустив доставку їжі в Києві.

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