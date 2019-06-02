Безпечні і міцні: у Миколаєві відкрили прокат нових електрочовнів

У Миколаєві відкрили перший у місті прокат човнів з електродвигунами. Окрім того, що вони не шкодять довкіллю, вони ще й безпечні, легкі й водночас міцні.

Фірма-виробник тестує попит на відпочинок на річці. Човни виробляє місцева фірма. Моделі власної розробки: на одну, дві і чотири людини. Човен-катамаран безпечний. Його неможливо перекинути.

Човни виготовляють за технологією склопластику. В основі легкого, але міцного корпусу спеціальна склотканина і смола. З них формують великі корпуси ботиків і маленькі деталі, як накладка на кочет.

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Пластикові човни на електродвигунах купують рибалки. Кілька моделей днями відправляють до Польщі. Інша розробка компанії – невеликі судна на повітряній подушці – працюють у Білорусі, в Італії, Китаї та в наших водних поліцейських і рятувальників.

Прогулянки на еко-човнах доступні тільки з нової набережної району Варварівка. Фірма виготовила лише перші два десятки ботів. Але за потреби зробить ще. Човен легко зібрати за 2-3 дні.

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