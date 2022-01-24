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Безпека і коронавірус: про що говорили нардепи на першому в 2022 році погоджувальному засіданні

Василь Саф'янюк Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

Про безпеку, оборону і коронавірус говорили сьогодні народні обранці на першому цього року засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради.

Відкриваючи засідання, спікер парламенту Руслан Стефанчук, який сам нещодавно одужав від Covid-19, попросив депутатів перед початком роботи у пленарному режимі пройти тестування на коронавірус і користуватися захисними масками.

А для національної безпеки та відповіді російському агресору Стефанчук закликав вже завтра розглянути спеціальну постанову-звернення до міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу з боку Росії.

– Переконаний, що український парламент відповість гідно. І тому я одразу хочу внести пропозицію: невідкладно зареєструвати і ухвалити постанову ВР Про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу щодо України з боку Російської Федерації, – зазначив Стефанчук.

Крім того, завтра перед початком пленарного засідання ВР керівники фракцій та груп планують провести нараду із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Щоправда, на думку опозиції, цього замало. У Європейській Солідарності закликають провести спеціальне закрите засідання Верховної Ради за участі президента, керівників армії та усіх силових відомств.

– Завтра не міністра оборони заслуховувати, а провести закрите засідання Верховної Ради України за участю Зеленського, за участю всього вищого військово-політичного керівництва. Дати меседж депутатам і дати меседж народу, – заявив під час засідання п’ятий президент, а нині нардеп Петро Порошенко.

Підтримує ідею спеціального засідання і заступниця голови ВР Олена Кондратюк. Вона переконана: Україні потрібна злагодженість всіх гілок влади, щоб агресор не зміг скористатися розгубленістю і нескоординованістю. Крім того, вважає віцеспікерка, не менш важливою у нинішній ситуації є єдність усіх політичних сил та припинення суперечок.

– Ми маємо внутрішньополітичні чвари і зведення рахунків у боротьбі за рейтинги і владу відкинути далеко назад. Ми маємо протиставити нашу непохитну єдність, мудрість та готовність чинити опір, – зазначила Кондратюк.

Про ситуацію на кордонах України депутати також говоритимуть у п’ятницю. На годину запитань до уряду вони запросили міністра оборони Олексія Резнікова. Водночас голова МОЗ Віктор Ляшко повинен розповісти про ситуацію з коронавірусом, а прем’єр Денис Шмигаль – про стан енергетики.

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