Безпека України та Європи: про що говорив Зеленський з президентом Польщі у Віслі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Глави держав обговорили ситуацію з безпекою та важливі питання двосторонніх відносин.

Перемовини двох лідерів відбулися у форматі віч-на-віч. Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен у Берліні спілкувався зі своїми союзниками – Німеччиною, Францією та Великою Британією.

Вони обговорили можливий тиск на Росію на тлі загрози вторгнення в Україну. Летальну та нелетальну зброю нам готова дати Чехія.

Держдепартамент США дозволив балтійським країнами передати Україні зброю американського виробництва. Про намагання всього цивілізованого світу дипломатією зупинити агресію Росії – у матеріалі Фактів ICTV.

Безпека України та й всієї Європи – на порядку денному зустрічі президентів України та Польщі. Володимир Зеленський відбув із візитом сьогодні.

На своїй сторінці у Twitter він написав, що хоче, як президент України, нагадати великим державам, що не буває незначних агресій та жертв. А перед вильотом поставив знак рівняння між нашою та європейською безпекою.

– Всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Я очікую, що результатом наших спільних зусиль та перемовин з Російською Федерацією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Перемовини почалися у Замку президента Польщі у Віслі. У Twitter канцелярія Анджея Дуди повідомила, що зустріч триватиме сьогодні до пізнього вечора та продовжиться завтра.

Україна та Польща прагнуть повної координації дій між державами. Глава Бюро міжнародної політики канцелярії заявив, що Україна заслуговує на цілковиту підтримку союзників з НАТО.

Раніше Україну гучно підтримали Сполучені Штати Америки. Президент США Джо Байден дав зрозуміти: Путін сам не знає, чого він хоче, не може змиритися із розвалом СРСР, а повномасштабне вторгнення в Україну надто боляче відіб’ється на російській економіці.

– Він заплатить серйозну та відчутну ціну. Путін не думає зараз, скільки коштуватимуть його дії. Думаю, він пошкодує про те, що зробив, – переконаний президент США Джо Байден.

Така ж думка прозвучала із вуст прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

– Не сумнівайтеся: якби Росія почала наступальні дії будь-якого масштабу, то це було б катастрофою не лише для України, але й для РФ. Це взагалі катастрофа для всього світу. Велика Британія повністю підтримує суверенітет та цілісність України, – сказав британський прем’єр Борис Джонсон.

У Берліні нині триває марафон перемовин. Прямо із Києва сюди прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він вкотре пояснив, чому Україну потрібно озброювати.

– Коли Росія захопила Крим, силою змінила українські кордони та спровокувала вибух у Криму, ми з союзниками відповіли на ці дії. Зокрема, ми заявили, що Україна матиме засоби, аби захистити себе, – зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

І тому ідея, що надання США, європейськими країнами та НАТО оборонного воєнного спорядження Україні є якимось чином провокативною або спричиняє дії Росії, перевертає світ догори дригом.

Наразі Німеччина не підтримує таких кроків, адже там вважають, що це може спровокувати подальшу агресію з боку Росії.

Завтра у Женеві Блінкен говоритиме із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Там піднімуть питання щодо поновлення Нормандського формату.

Летальну та нелетальну зброю нам готова дати Чехія. А Держдепартамент США дозволив балтійським країнами передати Україні зброю американського виробництва. На пропозицію уже зголосилася Латвія.

Водночас Росія і не думає вгамовуватися. У січні та лютому РФ запланувала серію військових навчань в акваторіях трьох морів: Атлантичному та Тихому океанах. У ній задіють 140 кораблів та понад 10 тис. військових.

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