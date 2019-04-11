Безпековий форум у Києві: сценарії після обрання нового президента

У Києві відбувся міжнародний безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка. Цього разу рекордна кількість гостей – понад тисячу. Серед них керівники держави, дипломати й експерти, делегації з понад 20 країн світу. Гасло зібрання – Невтомна хвиля: Стратегічний вибір України та Заходу.

Звісно, говорили про безпекові виклики світу й України, президентські вибори та можливі сценарії розвитку подій після обрання нового глави держави. Засновник форуму Арсеній Яценюк закликав захід не зволікати з українською інтеграцією в ЄС і НАТО, а навпаки – їй сприяти, бо наразі ми захищаємо всю Європу від Росії.

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Виступив на форумі і президент Порошенко, а також уже колишні кандидати на цю посаду.

– Вибори закінчаться, і мій опонент опиниться один на один із розумним ворогом. Бо пріоритети Путіна – нікуди не дінуться, – заявив чинний президент Петро Порошенко.

Чинний прем’єр Гройсман задує: 5 років тому ніхто б і не подумав, що Росія нападе. Він чекає вступу до НАТО вже 2023 року. І наголошує – хто б не переміг на цих виборах – він зустрінеться із досвідченим ворогом один на один .

Нині загроз не поменшало. Передусім, це війна гібридна. Володимир Гройсман порадив політикам утримуватись від популізму, натомість, уряд налаштований не зупиняти реформи на півдороги, хоч би якими складними вони не були.

Про вибори говорить і Юлія Тимошенко. Жартує: аналізів не здавала, та готова допомагати новому президенту у врегулюванні газових питань. Вона – за прозорий контакт із Росією. Та за посилення тиску на агресора західними партнерами. Тому пропонує мирні переговори у будапештському форматі.

– Без мирної цілісної України не може бути цілісної Європи. Як би не закінчились вибори – я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє України, – заявила Юлія Тимошенко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Порошенко розповів анекдот і станцював на молодіжному форумі.

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