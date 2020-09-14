Безпілотники та розширення позицій. Як проходять 50 днів так званого перемир’я на фронті

Сьогодні (14 вересня) минає рівно 50 днів, відколи почало діяти чергове всеосяжне перемир’я. Але бійці, які боронять рідну землю на передовій називати чергові політичні домовленості перемир’ям не поспішають.

Останні домовленості про тишу на передовій уже стали рекордними. Тривають уже 50 днів. Так довго по той бік лінії фронту ще ніколи не дотримувалися режиму тиші. Хоча й це відносно. Адже окупанти його порушують, та роблять це так, щоб не можливо було це довести. Вночі наші захисники помітили роботу ворожого безпілотника.

За допомогою приладів, які є у наших армійців на озброєнні, кілька ночей тому вдалось відзняти відео. Там позначена крихітна точка на екрані – це група бойовиків, які посеред ночі чи то намагались ближче підійти до наших позицій, чи розширювали свої.

Та довести протизаконність дій окупантів теж неможливо. Міжнародних спостерігачів на свої позиції вони досі не пропускають. Тож наші армійці теж часу не гають – свої бліндажі теж укріплюють та готують до перших заморозків. Встановлюють буржуйки.

На готові і зброя, і самі вояки. Адже води добре знають – противник підступний, і будь-якої миті тишу можуть змінити звуки ворожих обстрілів.

Під час “перемир’я” на Донбасі було зафіксовано 908 порушень режиму припинення тиші.

Про це повідомила народний депутат, фракція партії Слуга народу Ірина Верещук в ефірі програми Свобода слова на ICTV і вказала на необхідність скликання термінового засідання РНБО у зв’язку з новими провокаціями, внаслідок яких за два дні загинули чотири українських військовослужбовці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.