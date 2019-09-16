Безпілотники та заборонена зброя: ворожі технології на передовій
Російські безпілотники на передовій – це не лише розвідка українських позицій. За роки протистояння там встигли вивчити одне одного з обох сторін. З неба бойовики намагаються скинути на армійців горючу суміш, аби підпалити опорники.
Окрім цього, залізна пташка в небі – передвісник артилерійського обстрілу. Саме так все починалося цими вихідними. За півгодини бойовики вгатили два десятки мін. Працювали одночасно з кількох мінометів, розставлених на різних відстанях. Гатили з околиць Ясинуватої.
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Двоє армійців, які пересувались між позиціями, дивом вціліли, коли за 5 метрів від них впав снаряд 120 міліметрів. Для обстрілу мінами з ближніх дистанцій, терористичні війська застосовують так звані алабами – гранатометний постріл, до якого прикручують через перехідник снаряд калібром 82 міліметри. І як доказ застосування забороненої зброї, посеред промки стирчить нерозірваний боєприпас.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог накопичує техніку та намагається пробратися на позиції ЗСУ.