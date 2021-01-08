Безпрецедентний напад на демократію. Наслідки штурму Капітолію

Кадри, на яких збурений натовп увірвався в Капітолій облетіли увесь світ. Востаннє будівлю штурмували більше 200 років тому британські війська. Під час безладів під американським парламентом у Вашингтоні загинуло п’ять людей, зокрема поліцейський.

Дональд Трамп через добу після атаки на твердиню світової демократії пригрозив наслідками тим його прихильникам, які вдалися до штурму, та вперше публічно визнав свою поразку. Але тим часом соцмережі Facebook та Instagram заблокували профіль екс-президента США, адже він своїми висловлюваннями лише підбурював своїх прихильників до радикальних дій.

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Конгрес взагалі виступає за усунення Трампа з посади негайно, ще до інавгурації Байдена.

Також через події під Капілотієм, три високопосадовці з оточення колишнього американського глави вже подали у відставку.

А поліція та ФБР почали розшук нападників на парламент. Новообраний американський лідер свого обурення не приховує.

– На мою думку, це був один із найскладніших днів в історії нашої країни, безпрецедентний напад на нашу демократію. Напад буквально на цитадель свободи в самому Капітолії Сполучених Штатів. Це не був протест, це був безлад, – сказав 46-й президент США Джо Байден.

Міжнародні експерти вважають, події біля Капітолію завдали значної шкоди репутації США у світі та дали привід порадіти Росії та Китаю, з якими у США напружені взаємовідносини.

Також протести в США прокоментував і Президент України Володимир Зеленський. Він засудив дії прихильників Трампа.

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