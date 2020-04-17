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Безробіття в Україні зростає: до центрів зайнятості звернулися понад 360 тис. людей

Безробіття в Україні зростає. До центрів зайнятості по допомогу з безробіття звернулися уже понад 360 тис. українців. А це на 13% більше, ніж торік.

На Миколаївщині, приміром, із квітня втричі більше людей, ніж раніше, стають на облік центру зайнятості. При цьому, половина підприємств, що шукали людей, призупинили або скасували прийняття на роботу.

Водночас, є робота для інженерів, лікарів, водіїв, охоронців, прибиральниць, кухарів і менеджерів. Що відбувається на ринку праці – дивіться у сюжеті Олени Горячевої та Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні збільшили мінімальну допомогу з безробіття.

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