Big Data School від Київстар: унікальна програма від кращих викладачів-практиків

Тотальна діджиталізація вимагає нових умов роботи сучасних компаній. Одним з напрямків є – аналіз великих об’ємів інформації. Навчати експертів та розвивати ринок України в цій галузі вирішив Київстар.

Аби реалізовувати подібні проекти необхідні кваліфіковані фахівці. І вже вчетверте Київстар оголосив про набір до безкоштовного навчання у спеціальній школі.

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На курсі обіцяють унікальну програму від найкращих викладачів-практиків. А нові знання будуть корисними для математиків, програмістів, аналітиків, студентів, та всіх, хто цікавиться Big Data. Між тим до проекту потраплять лише 30 студентів, які мають відповідні знання, прагнуть нових знань і зможуть пройти відбір.

Кожен новий курс залучає все більше охочих, розповідають у Київстар, бо ж напрямок дійсно перспективний. До того ж кращих студентів школи компанія запрошує приєднатись до своєї команди. І таких щасливчиків вже 12 з випускників попередніх курсів Big Data School.

Прийом заявок на курс триватиме з 2 по 29 жовтня на сайті http://bigdata.kyivstar.ua/school/. А вже навчання – з 15 до 24 листопада.

До слова, Київстар припинив з’єднання абонентів з номерами, які Росія виділила для окупованих територій Донбасу та Криму.

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