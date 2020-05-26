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Біг, підтягування та відтискання в бронежилеті: українці у челенджі MURPH

Українські атлети-кросфітери, морпіхи й атовці взяли участь у всесвітньому челенджі MURPH. Його започаткували у США і назвали ім’ям загиблого морського піхотинця лейтенанта Майкла Патріка Мьорфі, який займався кросфітом.

Біг, підтягування, відтискання, присідання – увесь комплекс виконується у бронежилеті.

Спортсмени не змагаються, але кожен намагається якнайшвидше виконати комплекс і побити власний рекорд. Щорічно люди в усьому світі виконують це тренування, вшановуючи пам’ять солдатів, які віддали життя у боях за свої країни. Докладніше про MURPH в Україні дивіться у сюжеті Мирослави Прокопюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про змагання військових парашутистів на Миколаївщині.

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