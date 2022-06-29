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Бійці інтернаціонального легіону вражені хоробрістю ЗСУ! Як іноземці воюють разом з українцями

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Представники 55 країн зараз захищають Україну у складі інтернаціонального легіону оборони. Спікер інтернаціонального легіону ЗСУ Дам’єн Магру розповів про службу іноземців на боці України.

– Я сам був громадянською особою до війни. Багато моїх вражень пов’язані з тим, що я вперше служу в будь-якій армії. Враження від української армії – дуже позитивні.

Магру зазначив, що усі бійці інтернаціонального легіону вражені мудрістю та хоробрістю українських побратимів.

– Це найсміливіша армія у світі. Думаю, ніхто навіть не сперечається. І у легіоні, і у складі ЗСУ зараз бойовий дух продовжує бути на високому рівні.

Дам’єн Магру розповів, що задачі для ЗСУ та інтернаціонального легіону схожі.

– Інтернаціональний легіон показав, що ми можемо дуже ефективно працювати в умовах міської війни та боїв на прикладі Сєвєродонецька.

Магру пояснив, що у період війни всі розуміють, що є складні новини. Такі як втрати. Але бойовий дух бійців все одно залишається високим.

– Є ще охочі приєднатися до інтернаціонального легіону, є такі, що приїжджають. Щоправда, коло потенційних бажаючих стає меншим через втому, але на цей час ще є потік бажаючих.

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