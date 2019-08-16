Бійки, крики і залякування: у Боровичах на Волині справжня війна за церкву

На Волині не вщухають церковні конфлікти.

Люди й далі продовжують процес переходу до Православної церкви України, намагаючись відмовитися від Московського патріархату. Та от священики не завжди поспішають за громадою, а відтак підбурюють і своїх прихожан. Останній конфлікт стався в селі Боровичі, де після чергової спроби перейти до ПЦУ громада розсварилася і в хід пішли стусани.

З криками, сварками і образами завершилися збори села Боровичі, де вже вдруге намагалися вирішити питання про перехід до православної церкви України.

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Ще в грудні тисячна громада вирішила відмовитися від Московського патріархату, частина людей згодом передумала, чекають як священик скаже.

В селі вже трапився випадок нападу, коли прихильник Московського патріархату прийшов до місцевого жителя, який підтримував новостворену ПЦУ і побив його.

Після таких з’ясувань стосунків люди налякані, аби й з ними так не поквиталися за бажання створити в селі єдину українську церкву.

Також конфлікт стався і в селі Шклинь. Щойно священик відмовився переходити з більшістю громади до Православної церкви України, вони знайшли іншого, а колишнього настоятеля попросили виселитися з будинку громади, той забрав з собою навіть шпалери зі стін.

Церковні конфлікти час від часу виникають у різних селах Волині. І хоча більшість жителів таки хоче перейти до Православної церкви України, за це доводиться боротися.

Нагадаємо, уряд передав у користування Православній церкві України приміщення у центрі Києва.

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