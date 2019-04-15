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Бійки, сварки і поліція: люди кілька діб живуть у чергах в держреєстри виборців

15 квітня – останній день, коли українці можуть змінити місце для голосування.

Вже з 6 ранку люди займають черги для зміни реєстрації і змоги проголосувати. Відділи держреєстру працювали і в суботу, і в неділю, але все одно там утворювалися величезні черги.

Читайте: Черга у декілька поверхів! Як проходить перший день зміни місця голосування

Подекуди стаються сварки і бійки, у ситуацію втручалася поліція. Люди зазначають, що стоять у черзі по кілька днів і не у всіх витримують нерви.

Відвідувачі створили власні паперові списки черги, а також групу у Viber, де інформували про зміни у черзі.

До слова, Факти ICTV розповідали про ставки букмекерів на другий тур виборів президента України.

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