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Бійки та хамство: що і за скільки українські експерти роблять на РосТБ

Їх б’ють під об’єктивами російських телекамер. Їх залякують та закривають рота. Часто принижують.

Однак українських експертів і політиків на російських ток-шоу не поменшало.

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За даним  російської Комсомольсокої правди  на московському  ТБ український експерт може заробити більше  десяти  тисяч доларів за місяць.  Часто завдання – хамити, перебивати, виставляти українців невігласами.

Частина прокремлівських маріонеток залюбки рве горло на російських ток-шоу, критикуючи українську владу, частина намагається докричатися до російського народу, розповідаючи правду про Майдан та війну Путіна проти України. Однак їхня присутність на російському телебаченні це вже підігрування російській пропаганді.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на РосТБ комп’ютерну гру видали за кадри з Сирії

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