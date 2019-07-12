Бійці ООС захопили ворожий безпілотник та вилучили з нього інформацію

На передовій за минулу добу – двоє загиблих. Один – армієць, і один – мирний житель селища Чермалик. Під час ворожого обстрілу снаряд упав на подвір’я його будинку.

Також двоє українських захисників поранені. Загалом 11 липня терористи атакували 24 рази. 12 липня було вже 5 провокацій. Наші дають відсіч – трьох терористів знищено.

Неопізнаний літаючий снаряд напередодні ввечері лишив вирву в землі поблизу позиції наших бійців. Такого тут раніше не бачили. Загарбники випробовують на наших хлопцях якесь своє нове озброєння.

Що ворог не дрімає цілодобово і пильності тут втрачати не можна ні на мить вкотре переконалися оборонці Світлодарська. На позиціях поблизу днями боєць зазнав контузії.

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Наші хлопці намагаються себе стримувати до останнього, та коли окупанти остаточно пускаються берега і гатять по них із заборонених калібрів, наші бійці в боргу не лишаються.

Непроханий гість напередодні ввечері внадився до полку Азов. Ворожий безпілотник розвідував, куди краще вдарити з артилерії. Але воїни його вчасно помітили, запросили в гості – так щоб не пошкодити – і використали ворожу пташку проти самих окупантів – вилучили відеозаписи та фото, які знаходилися у ній. До того ж, було визначено маршрути, місце старту, приналежність до підрозділу і операторів, які застосовували безпілотник.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бойовики скидають гранати з безпілотників.

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