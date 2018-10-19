Бійці ООС знищили ворога, що підібрався до українських позицій

Двох окупантів знищено, чотирьох поранено і так буде з кожним, хто атакує українські позиції. Саме під час спроби підібратися до наших опорників, українські вояки дали відсіч ворогу.

Поранено одного нашого бійця. На передовій активно працюють ворожі снайпери.

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Штаб Операції об’єднаних сил зафіксував 16 випадків відкриття вогню по позиціях українських військових. При цьому двічі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степове, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Донбасі застрелений снайпером 20-річний боєць ООС.

Опубліковано Жовтень, 19 в 12:16



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