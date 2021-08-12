Бійці ЗСУ щодо обстрілів: часто прилітає

На Донбасі в районі проведення Операції об’єднаних сил окупанти вчинили два обстріли, внаслідок яких було поранено одного українського захисника.

Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості в районі Михайлівки. Другий обстріл з протитанкових гранатометів стався біля Пісків.

За словами бійців ЗСУ, найближчим часом опаде листя, що поліпшить оглядові позиції. Проте це також зробить уразливими й позиції українських військових, які вже проводять всі необхідні заходи для власного захисту.

– Ми перебуваємо на лінії вогню. Зараз ми просто в бліндажі, а так часто прилітає й до нас. Стріляють зі стрілецької зброї, гранатометів, можливі й мінометні обстріли, – сказав військовослужбовець на ім’я Василь.

За словами українських захисників, найманці беруться за зброю відразу ж, як тільки отримують наказ від офіцерів російської армії, які приїжджають на Донбас. Здебільшого, використовується зброя 82-го та 120-го калібрів.

Фото: пресс-служба командования ООС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.