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Факти / Відео / Україна

Бійцям ООС волонтери передали майже 10 тис. масок, а дипломати переказали частину зарплат

Окрім боротьби з сепаратистами, у наших військових є ще одне, не менш важливе завдання – не допустити поширення коронавірусу на передовій.  У цьому їм допомагають усі небайдужі. 29 квітня на передові позиції передали майже 10 тис. захисних масок.

На щастя, коронавірус не дістався до передової. Тут роблять усе, аби вберегти військових. Для цього запровадили температурний скринінг на блокпостах. Забезпечують бійців засобами індивідуального захисту.

До захисту армійців від поширення Covid-19 на передовій, в рамках уже іншої акції, долучились і  українські дипломати. Вони переказали частину своїх зарплат, аби допомогти військовим медикам.

Докладніше – дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як коронавірус ускладнив роботу воїнів на передовій.

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