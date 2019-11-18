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Білборди ганьби у центрі Мукачевого – комунальники привертають увагу боржників

У Мукачево чорні списки боржників за водопостачання вивісили посеред міста. На білбордах комунальники надрукували їхні адреси та суму несплати. Наразі мукачівці боргують за воду понад 16,5 млн грн, водоканал рахує збитки. На заміну старого водогону грошей немає. Щодня тут стаються аварії, зігнилі труби прориває.

Списки боржників розмістили на п’яти білбордах. Площини рекламні агенції надали комунальникам безкоштовно. Мукачівці шукають у ганебних списках сусідів та знайомих. Кажуть, що не платять дуже бідні або багатії.

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Через неплатників і низький тариф на водопостачання і водовідведення водоканал у Мукачевому зазнає збитків. Лише цього року на їх компенсацію влада міста виділила 16 млн грн.

Майже всі 250 кілометрів мукачівського водогону в аварійному стані. Більшу частину труб для води проклали тут ще 80 років тому. Від старості та навантаження метал просто розвалюється.

Уникнути аварій можна, замінивши водогін. Цього року в Мукачевому проклали лише один кілометр нових підземних труб. А щоб капітально відремонтувати хоча б половину мережі, треба 500 млн грн. Таких грошей у підприємства та в міської влади немає.

Комунальники ж попереджають, що якщо оприлюднення адрес на боржників не вплине, найближчим часом їм відключать водовідведення.

Нагадаємо, з початком нового опалювального сезону в Україні запрацювала система монетизації субсидій.

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