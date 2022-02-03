Білорусь блокує транзит нафтопродуктів та добрив із Литви до України

Влада Білорусі перекрила залізничний транзит нафтопродуктів, хімічні та мінеральних добрив із Литви до України.

Рішення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка набуде чинності з понеділка, 7 лютого.

У МЗС Республіки Білорусь називають це вимушеним заходом у відповідь на те, що уряд Литви вирішив з 1 лютого розірвати контракт на перевезення білоруського калію литовськими залізницями.

Територією Білорусі таких вантажів щорічно перевозиться 5-1,6 млн тонн на суму понад $1 млрд.

Експерти стверджують, що ця угода суперечить інтересам національної безпеки Литви.

За оцінками фахівців, у 2021 році частки литовського дизельного пального та бензину на українському ринку склали 9% та 11%, або 691,4 тис. т та 262,2 тис. т, відповідно.

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